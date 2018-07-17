100 млн рублей выделены на строительство школы на ГГМ в Нижнем Тагиле

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100 млн рублей выделены из областного бюджета на строительство школы в микрорайоне Муринские пруды в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Строительство школы началось в ноябре 2018 года. Дополнительное финансирование позволит опередить график строительных работ. Зимой здание школы будет готово к внутренним работам.
Видео
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Видео: «Тагил-ТВ»
Новая школа на ГГМ рассчитана на 1200 мест, сообщает «Тагил-ТВ».
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