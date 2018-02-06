2,6 млн руб. выделено Нижним Тагилом на ремонт зоны отдыха у музея ИЗО

На эти цели в июне в бюджет города поступила областная субсидия: будет проведено обустройство зоны отдыха, выходящей на проспект Ленина. Кроме того, будет создан эскиз сада скульптур.

Поскольку смета проекта достаточно высока, отметили в мэрии города, было принято решение выделить 10% софинансирования вместо 90%. В денежном выражении эта сумма составляет 2,6 млн рублей.

Помимо этого специалисты готовят смету на ремонт фасада здания музея, также будут запланированы средства на восстановление кованой изгороди на территории здания.

В настоящее время на территории музея осуществлена планировка пространства по обе стороны культурного учреждения: там провели озеленение территории, а также вымостили дорожки и площадки. На первый этап из казны области выделено 3 миллиона рублей, еще 300 тысяч предоставил город.

Врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев высоко оценил объем выполненных работ.