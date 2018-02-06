2,6 млн руб. выделено Нижним Тагилом на ремонт зоны отдыха у музея ИЗО

В Нижнем Тагиле на средства областной субсидии и местных вложений будет проводиться благоустройство зоны отдыха близ музея изобразительных искусств.
На эти цели в июне в бюджет города поступила областная субсидия: будет проведено обустройство зоны отдыха, выходящей на проспект Ленина. Кроме того, будет создан эскиз сада скульптур.
Поскольку смета проекта достаточно высока, отметили в мэрии города, было принято решение выделить 10% софинансирования вместо 90%. В денежном выражении эта сумма составляет 2,6 млн рублей.
Помимо этого специалисты готовят смету на ремонт фасада здания музея, также будут запланированы средства на восстановление кованой изгороди на территории здания.
В настоящее время на территории музея осуществлена планировка пространства по обе стороны культурного учреждения: там провели озеленение территории, а также вымостили дорожки и площадки. На первый этап из казны области выделено 3 миллиона рублей, еще 300 тысяч предоставил город.
Врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев высоко оценил объем выполненных работ.
Поддержка социальной инфраструктуры и сохранение объектов культурного наследия является важной и неотъемлемой частью развития Нижнего Тагила. После окончания намеченных работ в городе появится еще одно место для организации интересного досуга тагильчан, а у музея – новая площадка для воплощения в жизнь уникальных творческих проектов, выставок и пленэров. Уверен, что это станет достойным подарком музею изобразительных искусств к его 75-летию, которое будет праздноваться в 2019 году,отметил Владислав Пинаев.