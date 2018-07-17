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Бюджет Нижнего Тагила увеличен на 101 миллион рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бюджет Нижнего Тагила увеличен на 101 миллион рублей

Сегодня, 00:10ЭкономикаФото: «Тагильский рабочий»
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