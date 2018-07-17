Бюджет Нижнего Тагила увеличен на 101 миллион рублей

Одна часть — 50 млн рублей из прибавки — собственные неналоговые доходы города. Вторая часть — это межбюджетные трансферты из бюджета области. Она составила 51 млн рублей. Эти средства были выделены на выплаты молодым семьям, которые планировали приобрести или построить жилье, а также на поддержку дошкольных учреждений, победивших в конкурсе «Уральская инженерная школа», и на строительство спортзала в православной гимназии.