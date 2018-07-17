Бюджет Нижнего Тагила увеличен на 101 миллион рублей
Сегодня, 00:10ЭкономикаФото: «Тагильский рабочий»
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Бюджет Нижнего Тагила увеличен на 101 млн 795 тыс. рублей. Прибавку сегодня, 17 июля, утвердили депутаты гордумы.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Тагильский рабочий»
Одна часть — 50 млн рублей из прибавки — собственные неналоговые доходы города. Вторая часть — это межбюджетные трансферты из бюджета области. Она составила 51 млн рублей. Эти средства были выделены на выплаты молодым семьям, которые планировали приобрести или построить жилье, а также на поддержку дошкольных учреждений, победивших в конкурсе «Уральская инженерная школа», и на строительство спортзала в православной гимназии.
В результате корректировки объем казны Нижнего Тагила составил 12,5 млрд рублей.
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