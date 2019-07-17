Екатеринбург вошел в топ самых дорогих городов по стоимости жизни
Сегодня, 20:08ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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По данным исследования Numbeo, столица Урала вошла в топ самых дорогих городов.
Сюжеты: Екатеринбург
Екатеринбург занял четвертое место по стоимости жизни среди городов России после Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска. Также в Екатеринбурге самые высокие цены на бутылку импортного пива в ресторанах среди 49 городов Восточной Европы.
Среди исследованных 379 городов мира столица Урала по стоимости жизни оказалась на 280-м месте.
При составлении рейтинга эксперты учитывали цены на товары, услуги, продукты питания, квартплату и стоимость проезда в транспорте.
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