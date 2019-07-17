Компания «Газпром холдинга» требует от мэрии Серова 81,9 миллиона рублей

В 2016 году в Серове должен был появиться новый объект, необходимый для замещения первой очереди ГРЭС, однако сроки ввода объекта были сорваны, а компания, занимающаяся обслуживанием старой станции, несет убытки. ОГК-2 требует от муниципалитета компенсацию, однако данной суммы в городе нет, и обязательства по возмещению убытков может понести регион.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 95%. Строительство котельной мощностью 60 МВт — не быстрый процесс,пояснил корреспондентам издания министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Новую котельную в эксплуатацию вводит ГУП СО «Газовые сети», на ее строительство из бюджета региона выделено 200 миллионов рублей.

По информации источника издания, в срыве сроков запуска виновата предыдущий мэр города, так как администрация Серова изначально предоставила некорректный проект из-за чего сроки строительства пришлось сдвинуть на год.