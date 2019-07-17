Компания «Газпром холдинга» требует от мэрии Серова 81,9 миллиона рублей
ПАО «ОГК-2» (входит в «Газпром холдинг») сообщило об убытках в размере 81,9 миллиона рублей из-за эксплуатации старой котельной, сообщает «Правда УрФО».
В 2016 году в Серове должен был появиться новый объект, необходимый для замещения первой очереди ГРЭС, однако сроки ввода объекта были сорваны, а компания, занимающаяся обслуживанием старой станции, несет убытки. ОГК-2 требует от муниципалитета компенсацию, однако данной суммы в городе нет, и обязательства по возмещению убытков может понести регион.
На сегодняшний день готовность объекта составляет 95%. Строительство котельной мощностью 60 МВт — не быстрый процесс,пояснил корреспондентам издания министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Новую котельную в эксплуатацию вводит ГУП СО «Газовые сети», на ее строительство из бюджета региона выделено 200 миллионов рублей.
По информации источника издания, в срыве сроков запуска виновата предыдущий мэр города, так как администрация Серова изначально предоставила некорректный проект из-за чего сроки строительства пришлось сдвинуть на год.
Бюджет Серова на текущий год был утвержден с дефицитом в размере 65 миллионов рублей.