На НТКРЗ назначили собрание кредиторов для изменения условий продажи имущества завода

Напомним, котельно-радиаторный завод в Нижнем Тагиле являлся одним из крупнейших чугонолитейных предприятий страны, выпускавшим радиаторы отопления, канализационное оборудование и тормозные колодки для локомотивов, но в 2018 году был признан банкротом. Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении завода открыто конкурсное производство. Дочернее предприятие НТКРЗ ООО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» также усмотрело у себя признаки банкротства и недостатка имущества. Также НТКРЗ пытается на торгах за 18,3 млн рублей продать здание подведомственного детского сада. Ранее бизнесмен из Екатеринбурга приобрел за 12 млн рублей общежитие предприятия, предложив жильцам выкупить свои квартиры. В областной прокуратуре заявили, что не допустят выселения 120 человек.