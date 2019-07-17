«Уралхимпласт» выплатил доходы акционерам, но деньги пришли не всем
ПАО «Уралхимпласт» отчитался о выплате акционерам более 112 млн рублей. Однако не все указали реквизиты для перечисления на счёт.
Доход по эмиссионным ценным бумагам за 2018 год получили акционеры ПАО «Уралхимпласт» («УХП»). Предприятие отчиталось о выплатах по 3 479 051 ценной бумаге. В среднем на одну акцию или облигацию выплатили чуть более 32 рублей. Общий размер начисленных доходов составил 112,5 млн рублей. Деньги должны были поступить на счёт держателей бумаг не позднее 16 июля.
Не выплаченными остались 258 тысяч рублей.
Причина невыплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: непредставление акционерами Эмитенту (регистратору Эмитента) информации о банковских и (или) иных реквизитах, необходимых для выплаты дивидендов,говорится в сообщении за подписью генерального директора «УХП» Александра Коршакова.
По данным ЕГРЮЛ, ПАО «Уралхимпласт» на 96,6% принадлежит австрийской компании UCP CHEMICALS AG. Тагильское предприятие специализируется на производстве синтетических смол для различных отраслей промышленности. В группу компаний также входят СП «Уралхимпласт — Хюттенес Альбертус», СП «Уралхимпласт-Амдор» и СП «УралМетанолГрупп».