Госдолг Свердловской области в начале июля достиг почти 100 миллиардов рублей

Так, доля бюджетных кредитов, которые были получены с других уровней бюджетной системы России во всей структуре долга составляют больше 33,8 миллиардов рублей. При этом сумма кредитов от банковских учреждений составляет примерно 26,3 миллиарда рублей. Долг по государственным и муниципальным гарантиям составляет 1,1 миллиарда рублей, а по ценных бумагам — 35 миллионов рублей.