Госдолг Свердловской области в начале июля достиг почти 100 миллиардов рублей
Сегодня, 18:01ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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На 1 июля 2020 года сумма государственного долга Свердловской области составила 96,18 миллиардов рублей, что на 10 миллиардов больше, чем было в начале апреля. Об этом сообщается на сайте регионального Минфина.
Еще 2,7 миллиарда рублей составляет долг муниципалитетов области.
Так, доля бюджетных кредитов, которые были получены с других уровней бюджетной системы России во всей структуре долга составляют больше 33,8 миллиардов рублей. При этом сумма кредитов от банковских учреждений составляет примерно 26,3 миллиарда рублей. Долг по государственным и муниципальным гарантиям составляет 1,1 миллиарда рублей, а по ценных бумагам — 35 миллионов рублей.
Госдолг региона на начало года составляет 77,18 миллиардов рублей.
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