Новый начальник отдела кадров в подчинении Захарова назначен на УВЗ в Нижнем Тагиле

Новый начальник отдела кадров в подчинении Захарова назначен на УВЗ в Нижнем Тагиле
Новый начальник отдела кадров в подчинении Захарова назначен на УВЗ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:06ЭкономикаФото: TagilCity.ru
Андрей Копытов, работавший начальником отдела кадров «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле, оставил свой пост. На этой должности под руководством директора по персоналу предприятия Константина Захарова теперь будет трудиться Юлия Трубицина.

Андрей Копытов проработал на предприятии более 20 лет, в должности начальника отдела кадров трудился с 2009 года. От беседы с редакцией TagilCity.ru о причинах ухода с предприятия отказался, направив за интересующей информацией в пресс-службу УВЗ. Там сообщили, что Андрей Копытов оставил пост начальника отдела кадров «Уралвагонзавода» по собственному желанию, в связи с переходом на новое место работы.

Юлия Трубицина на пост начальника отдела кадров «Уралвагонзавода» перешла с должности начальника отдела социальной работы предприятия. На УВЗ Юлия Трубицина работает с 1999 года, трудовую деятельность начинала с должности начальника бюро в отделе кадров, последние 9 лет руководила отделом соцработы и занималась реализацией различных проектов.

Первоочередной задачей Юлии Трубициной на посту начальника отдела кадров станет подбор и комплектование предприятия высококвалифицированными кадрами различных специальностей, необходимыми «Уралвагонзаводу» в связи с расширением производства и открытием новых направлений,прокомментировали кадровые перестановки в пресс-службе предприятия.

Начальник отдела кадров находится в подчинении директора по персоналу «Уралвагонзавода» Константина Захарова. Весной 2021 года он победил на праймериз «Единой России» в Нижнем Тагиле как кандидат в депутаты Госдумы. В июне большинством голосов на анонимном голосовании во время съезда партии Константин Захаров выбран кандидатом в Государственную думу VIII созыва от Нижнетагильского одномандатного округа.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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