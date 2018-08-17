Число продаваемых кафе и баров в Екатеринбурге выросло на 36% за год

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За год в Екатеринбурге число кафе, которые выставлены на продажу, выросло на 36%.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Е1.ru
В Екатеринбурге увеличилось число кафе, которые выставлены на продажу. Продаются 45 объектов. Отмечается, что увеличение количества объектов сказалось на их стоимости. Средняя цена теперь составляет 15,2 млн рублей. Предприятия подешевели на 47%.
Самое дешевое заведение продается за 670 тыс. рублей, при этом оно расположено в центре города.
Как сообщает Е1, по информации специалистов по недвижимости, причиной массовой распродажи объектов общественного питания стали хозяева местечковых заведений. У многих владельцев просто сменились планы. Например, кто-то продает бизнес в связи с переездом.
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