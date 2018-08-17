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Число продаваемых кафе и баров в Екатеринбурге выросло на 36% за год
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Число продаваемых кафе и баров в Екатеринбурге выросло на 36% за год

Сегодня, 06:30Экономика
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