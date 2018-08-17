Число продаваемых кафе и баров в Екатеринбурге выросло на 36% за год

В Екатеринбурге увеличилось число кафе, которые выставлены на продажу. Продаются 45 объектов. Отмечается, что увеличение количества объектов сказалось на их стоимости. Средняя цена теперь составляет 15,2 млн рублей. Предприятия подешевели на 47%.

Самое дешевое заведение продается за 670 тыс. рублей, при этом оно расположено в центре города.