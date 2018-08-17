ОЭЗ «Титановая долина» будет расширена по указу Правительства РФ

Участки для расширения особой экономической зоны будут расположены также в Сысертском городском округе, а также на Уктусе, в Екатеринбурге.

Согласно постановлению, новая площадка включит в себя предприятия микроэлектроники, станкостроения, машиностроения, авиастроения и комплектующих. Также там расположатся предприятия по производству медицинского оборудования.