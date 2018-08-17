ОЭЗ «Титановая долина» будет расширена по указу Правительства РФ

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
«Титановая долина» в Свердловской области будет расширена по распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева. Увеличение произойдет за счет территорий в Екатеринбурге и Сысерти.
Источник: URA.RU
Участки для расширения особой экономической зоны будут расположены также в Сысертском городском округе, а также на Уктусе, в Екатеринбурге.
Согласно постановлению, новая площадка включит в себя предприятия микроэлектроники, станкостроения, машиностроения, авиастроения и комплектующих. Также там расположатся предприятия по производству медицинского оборудования.
Вторая очередь «Титановой долины» была поддержана руководством Свердловской области. Письменные подтверждения были получены от восьми компаний-производителей. Объем потенциальных инвестиций к 2027 году составит свыше 10 млрд рублей. На территории «Титановой долины» будет создано более тысячи рабочих мест.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей