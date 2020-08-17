Минфин начал проектирование бюджета Свердловской области на ближайшие годы

Также начнется предварительное планирование на 2022–2023 годы, в соответствии с планом, утвержденным в июне губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
Планируется комплекс мероприятий. В начале осени будут приглашены представители муниципалитетов. Совместно с ними пройдет начальный этап планирования, с привлечением экспертов в финансовой области.
Пока трудно сказать, как будет проходить сам процесс планирования. Мы учтем острую ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе и определим формат встреч. Возможно, что планирование пройдет в онлайн-формате. В любом случае, особое внимание будет уделено всем территориям Свердловской области, сообщила исполняющая обязанности министра финансов Свердловской области Светлана Климук.
Минфин отметил, что при формировании бюджета сохранится социальная направленность и внимание к качеству жизни жителей региона.
Напомним, что государственный долг Свердловской области составляет почти 100 миллиардов рублей.