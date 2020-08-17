Минфин начал проектирование бюджета Свердловской области на ближайшие годы

Минфин начал проектирование бюджета Свердловской области на ближайшие годы

Сегодня, 16:32ЭкономикаPhoto: 1Mediainvest.ru
Бюджет Свердловской области на 2021-2023 год. На 2021 год его планируют с учетом эпидемиологической ситуации, сообщила пресс-служба Министерства финансов Свердловской области.

Также начнется предварительное планирование на 2022–2023 годы, в соответствии с планом, утвержденным в июне губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Планируется комплекс мероприятий. В начале осени будут приглашены представители муниципалитетов. Совместно с ними пройдет начальный этап планирования, с привлечением экспертов в финансовой области.

Пока трудно сказать, как будет проходить сам процесс планирования. Мы учтем острую ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе и определим формат встреч. Возможно, что планирование пройдет в онлайн-формате. В любом случае, особое внимание будет уделено всем территориям Свердловской области, сообщила исполняющая обязанности министра финансов Свердловской области Светлана Климук.

Минфин отметил, что при формировании бюджета сохранится социальная направленность и внимание к качеству жизни жителей региона.

Напомним, что государственный долг Свердловской области составляет почти 100 миллиардов рублей.

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