Минфин начал проектирование бюджета Свердловской области на ближайшие годы

Бюджет Свердловской области на 2021-2023 год. На 2021 год его планируют с учетом эпидемиологической ситуации, сообщила пресс-служба Министерства финансов Свердловской области.

Также начнется предварительное планирование на 2022–2023 годы, в соответствии с планом, утвержденным в июне губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Планируется комплекс мероприятий. В начале осени будут приглашены представители муниципалитетов. Совместно с ними пройдет начальный этап планирования, с привлечением экспертов в финансовой области. Пока трудно сказать, как будет проходить сам процесс планирования. Мы учтем острую ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе и определим формат встреч. Возможно, что планирование пройдет в онлайн-формате. В любом случае, особое внимание будет уделено всем территориям Свердловской области, сообщила исполняющая обязанности министра финансов Свердловской области Светлана Климук. Минфин отметил, что при формировании бюджета сохранится социальная направленность и внимание к качеству жизни жителей региона. Напомним, что государственный долг Свердловской области составляет почти 100 миллиардов рублей. Госдолг Свердловской области в начале июля достиг почти 100 миллиардов рублей

