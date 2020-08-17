Минфин начал проектирование бюджета Свердловской области на ближайшие годы

Пока трудно сказать, как будет проходить сам процесс планирования. Мы учтем острую ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе и определим формат встреч. Возможно, что планирование пройдет в онлайн-формате. В любом случае, особое внимание будет уделено всем территориям Свердловской области, сообщила исполняющая обязанности министра финансов Свердловской области Светлана Климук.