Сбербанк увеличил число выданных кредитов в обмен на акционерный контроль

В текущем году Сбербанк планирует совершить не менее ста сделок, которые могут обеспечить ему долю в активах компаний-заемщиков или их «золотые акции». Отмечается, что в пандемию особенно возросла услуга так называемого рискованного кредитования в обмен на акционерный контроль.

В Сбере за последнее время возросло число кредитов, оформляемых в отношении корпоративных клиентов в обмен на акционерный контроль, рассказал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. Одобрение кредитов под возможность впоследствии получить акции заемщика — это мезонинное финансирование. В него также входит практика выдачи ссуд в обмен на «золотую акцию» — она дает банку право влиять на решения клиента. Такой подход к финансированию крупных клиентов — юрлиц финансовое учреждение активировало в конце 2019 года, сообщает РБК. «Мы на самом деле серьезно практикуем механизмы мезонинного финансирования. И с 2018 года объем подобных сделок возрос более чем вчетверо. Пожалуй, в текущем году их будет около 100», — отметил Попов. Итоги первого полугодия по мезонинным и квазиакционерным кредитам Сбербанка показали, что данный объем достиг 270 млрд руб., это на 70% больше, чем в 2018 году. «Чаще всего эти сделки стартуют в сфере недвижимости жилого сектора, когда мы вместе с застройщиком приобретаем земельный участок до получения всех нужных документов», — рассказывает представитель Сбера. А вот портфель коммерческих корпоративных кредитов Сбера за первые полгода достиг 10,8 трлн рублей, а объем проектного финансирования составил 2,8 трлн рублей (это информация из отчетности банка по МСФО). Значит, процент мезонинных кредитов с прицелом на «золотую акцию» — не более десяти от портфеля проектного финансирования. Отмечается, что доля нестандартных кредитов в общем объеме сделок Сбера не слишком велика, говорит замглавы группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. По его словам, такие займы приносят высокий доход банку.

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