МУП «НТТС» в Нижнем Тагиле купит программное обеспечение на 5,1 миллиона рублей

В частности, речь идёт о передаче прав на использование ПО Microsoft Office Standart. «НТТС» планирует оплатить программное обеспечение 130 пакетов офисных приложений Office Home and Buisness, 20 пакетов Office Std, 20 пакетов на использование лицензий клиентского доступа к базам данных SQL CAL.

Также в госзакупку войдут права на использование ПО на условиях простой бессрочной лицензии Windows Professional, а также права на антивирусную защиту ESET, почтовый сервер Kerio Connect и иные приложения, годовую подписку и доступы.

При этом, согласно материалам закупки, поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным.