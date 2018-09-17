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#домахорошо
Торговая сеть «Монетка» в сентябре уклонилась от уплаты 4,5 млн рублей штрафов ГИБДД
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Торговая сеть «Монетка» в сентябре уклонилась от уплаты 4,5 млн рублей штрафов ГИБДД

Сегодня, 14:44Экономика
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