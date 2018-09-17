Торговая сеть «Монетка» в сентябре уклонилась от уплаты 4,5 млн рублей штрафов ГИБДД

Соответствующие исполнительные производства были возбуждены екатеринбургским специализированным отделом судебных приставов по взысканию административных штрафов Свердловской области. В числе штрафов есть мелкие – на 500 рублей, а также крупные – от 10 000 до 400 000 рублей. Итоговая сумма штрафов за сентябрь составила 4 551 000 рублей.

За уклонение от уплаты административных штрафов на сумму 4 551 000 рублей исполнительное производство в отношении «Монетки» было открыто 6 сентября 2018 года.