Торговая сеть «Монетка» в сентябре уклонилась от уплаты 4,5 млн рублей штрафов ГИБДД
Сегодня, 14:44Экономика
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Общество с ограниченной ответственностью «Элемент-трейд» (торговая сеть «Монетка») в сентябре уклонилось от уплаты штрафов за нарушение ПДД в размере 4,5 миллионов рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Соответствующие исполнительные производства были возбуждены екатеринбургским специализированным отделом судебных приставов по взысканию административных штрафов Свердловской области. В числе штрафов есть мелкие – на 500 рублей, а также крупные – от 10 000 до 400 000 рублей. Итоговая сумма штрафов за сентябрь составила 4 551 000 рублей.
За уклонение от уплаты административных штрафов на сумму 4 551 000 рублей исполнительное производство в отношении «Монетки» было открыто 6 сентября 2018 года.
Общая сумма задолженности ООО «Элемент-трейд» с начала 2018 года, согласно информации Федеральной службы судебных приставов, составляет 8 647 000 рублей, по этому поводу открыты 52 дела об исполнительном производстве.
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