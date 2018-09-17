Ограждение на территории тагильской школы №75/42 будет установлено за 2,6 млн рублей

Цена контракта в Нижнем Тагиле составляет 2 683 114,72 рублей. Источник финансирования госзакупки – бюджет Нижнего Тагила.

В частности, на эти деньги подрядчик обязуется выполнить работы по установке оград, заборов, защитных, перильных и аналогичных ограждений.

Перед тем, как приступить к работам, подрядчик должен предоставить график производства работ, получить разрешение на вырубку деревьев на месте установки ограждения. Размещение ограждения должно быть выполнено в течение 45 календарных дней с момента заключения контракта. Работы по согласованию с руководством школы могут проводиться во время учебного процесса.

После проведённых работ подрядчик должен за свой счёт предоставить приёмо-сдаточную документацию, в которую войдут результаты экспертиз, обследований и иные документы.