Ограждение на территории тагильской школы №75/42 будет установлено за 2,6 млн рублей
В течение 45 дней на территории школы №75/42, расположенной по адресу Победы, 35, появится ограждение, на устройство которого выделено 2,6 млн рублей. Накануне был выбран подрядчик, им стал ИП Кагарманов Сабирьян Раисович, зарегистрированный в Кировском районе Екатеринбурга.
Цена контракта в Нижнем Тагиле составляет 2 683 114,72 рублей. Источник финансирования госзакупки – бюджет Нижнего Тагила.
В частности, на эти деньги подрядчик обязуется выполнить работы по установке оград, заборов, защитных, перильных и аналогичных ограждений.
Перед тем, как приступить к работам, подрядчик должен предоставить график производства работ, получить разрешение на вырубку деревьев на месте установки ограждения. Размещение ограждения должно быть выполнено в течение 45 календарных дней с момента заключения контракта. Работы по согласованию с руководством школы могут проводиться во время учебного процесса.
После проведённых работ подрядчик должен за свой счёт предоставить приёмо-сдаточную документацию, в которую войдут результаты экспертиз, обследований и иные документы.
На счету подрядчика 16 заключенных контрактов в 2018 году. В основном предприниматель работает с районными администрациями Екатеринбурга, средними образовательными школами, дошкольными учреждениями и иными городскими объектами в муниципалитетах области. К примеру, ИП выполнил контракт на сумму 3 321 753 рублей по установке ограждения на территории Верх-Исетского района столицы Урала.