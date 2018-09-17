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#домахорошо
Ограждение на территории тагильской школы №75/42 будет установлено за 2,6 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ограждение на территории тагильской школы №75/42 будет установлено за 2,6 млн рублей

Сегодня, 09:56Экономика
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