Мэрия Нижнего Тагила попросила у области 151 миллион рублей на ночное освещение

Деньги позволят освещать улицы до утра. Мы здесь согласны и на меньшую сумму от области. Можно сократить количество светильников, но не выключать свет в ночное время суток. Посмотрим, какие перекрёстки, улицы и в каких районах необходимо подсвечивать,цитирует главу города АН «Между строк».

Вопрос о дополнительном финансировании был инициирован на согласительной комиссии с участием глав муниципалитетов, которая начала работать с 16 сентября. Также мэрия Нижнего Тагила попросила у регионального правительства деньги на обследование всех мостов в городе, подготовку проектов для ремонта дорог в сёлах и деревнях, обустройство пешеходных переходов у школ и обновление светофоров, а также защищала расходы на проектирование станций водоподготовки для заявки на участие заявиться на участие в федеральной программе «Чистая вода».