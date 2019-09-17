В Нижнем Тагиле досрочно завершили капитальный ремонт 45 домов

На реализацию программы ремонта МКД было направлено около 400 млн рублей. В домах сталинского периода по адресам Победы, 23, Восточный проезд, 2 и Жуковского, 4 отреставрированы кровля, фасад и перекрытия здания, обновлены инженерные системы. Подрядчиком выступило ЗАО «Стройкомплекс».

У нас наработан большой опыт, сложностей особых не возникло,сказал оператор «Стройкопмлекса» Евгений Досюк.

В региональном фонде содействия капремонта МКД отметили, что на практике трудности всё-таки возникали, в контактах с собственниками, так как некоторые скрупулёзно относились к ремонтным работам.

Подрядчик старался сохранить образ и стиль построек, поэтому работы велись по чертежам Нижнетагильского архива. Были восстановлены архитектурные элементы, в числе которых кованые ворота,пояснил Досюк.

Работы по реставрации дома на Победы, 23 длились с прошлого года, некоторые из них были сезонными. На фасад подрядчик потратил 2 месяца, также как и на крышу, а на центральное отопление — 3 месяца. По словам заместителя гендиректора свердловского фонда капремонта МКД Александра Мокроусова, на объект затрачено порядка 7 млн рублей.

Фирма благоустроила дом, вокруг дома. Жители дома довольны, очень благодарны и фирме и администрации. После сноса павильонов, остался неприличный вид, хотелось бы что-то благоустроить.сообщила старшая по дому на Победы, 23 Надежда Зонова.

На Восточном проезде, 3 полностью заменили сантехнику и крышу, а на чердаке пол обустроили системами обогревания. Также обеспечили помещение светом. Александр Мокроусов отметил, что параллельно с этими работами подрядчик облагородил подъезды домов.

Мы завершаем сезон капитальных ремонтов в этом году досрочно за счет того, что был правильно выбран подрядчик, который добросовестно выполняет все взятые на себя обязательства, отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.