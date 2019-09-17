В России утвердили правила выплаты многодетным семьям 450 тысяч рублей на ипотеку

Право на участие в программе имеют семьи, в которых родился третий и последующие дети в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 годов. Если у многодетной семьи имеется ипотека, она может направить выплату на ее погашение. Эти же правила действуют для россиян, которые усыновили третьего и последующих детей.