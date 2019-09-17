В России утвердили правила выплаты многодетным семьям 450 тысяч рублей на ипотеку
Сегодня, 20:57ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Правительство РФ утвердило правила, по которым многодетные семьи смогут получать 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, говорится на сайте Минфина.
Право на участие в программе имеют семьи, в которых родился третий и последующие дети в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 годов. Если у многодетной семьи имеется ипотека, она может направить выплату на ее погашение. Эти же правила действуют для россиян, которые усыновили третьего и последующих детей.
Для того чтобы получить право на выплату, нужно предоставить в банк документы, которые подтверждают соответствие условиям программы. После их проверки деньги будут перечислены заемщику.
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