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К ЧМ-2018? 4,5 миллиона будут потрачены в Екатеринбурге на покупку уборочной техники
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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К ЧМ-2018? 4,5 миллиона будут потрачены в Екатеринбурге на покупку уборочной техники

Сегодня, 12:50Экономика
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