К ЧМ-2018? 4,5 миллиона будут потрачены в Екатеринбурге на покупку уборочной техники
Сегодня, 12:50Экономика
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16 октября администрация Екатеринбурга объявила три тендера на закупку коммунально-уборочной техники в рамках подготовки к уже прошедшему чемпионату мира по футболу.
Сюжеты: Екатеринбург
16 октября мэрия Екатеринбурга объявила три конкурса на закупку коммунальной техники для летней уборки дорог в рамках проведения подготовки к ЧМ-2018. Общая стоимость оборудования составит около 4,5 млн рублей. Согласно условиям договора, подрядчик должен предоставить оборудование до 14 декабря 2018 года.
Помимо этого будут заказаны поливомоечные прицепы. Пресс-служба администрации Екатеринбурга пояснила, что тендеры были объявлены своевременно, однако по неизвестным причинам конкурсы не состоялись. Поскольку техника городу необходима, заявка вновь размещена на официальном сайте госзакупок, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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