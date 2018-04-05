К ЧМ-2018? 4,5 миллиона будут потрачены в Екатеринбурге на покупку уборочной техники

16 октября мэрия Екатеринбурга объявила три конкурса на закупку коммунальной техники для летней уборки дорог в рамках проведения подготовки к ЧМ-2018. Общая стоимость оборудования составит около 4,5 млн рублей. Согласно условиям договора, подрядчик должен предоставить оборудование до 14 декабря 2018 года.