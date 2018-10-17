63% российских предпринимателей заметили ухудшение положения их бизнеса в 2018 году

В майских указах президент России Владимир Путин обозначил наполеоновские планы по развитию малого и среднего бизнеса. Например, в данной сфере к 2024 году должно быть занято 25 млн человек, а доля экспорта, которая приходится на малое и среднее предпринимательство, должна составлять 10% и выше. Планы по повышению доли МСП в экономике также были обозначены – с 22,3 до 40%. Но, как сообщает Счётная палата России реальность немного иная. Например, на май 2018 года причисленным к малому бизнесу себя считают 19,3 млн человек, а доля в экономике при сохранении нынешних темпов роста составит 28-29%.

Специалисты сообщают, что на деле не происходит создание новых независимых предприятий. Вместо этого происходит формальное дробление крупных компаний. Вновь созданные бизнесы вынуждены довольствоваться не льготными условиями кредитования, а стандартными. Так, в 2017 году льготные кредиты составили лишь 3% от общего числа выданных бизнесу средств. А по программе льготного кредитования и вовсе вместо заявленных 6,5%, кредиты выдавались в среднем под 9,6-10,6% годовых.

Когда у нас говорят о поддержке малого и среднего бизнеса, подразумевают, в первую очередь, поддержку именно малого бизнеса. Переход из категории малого в категорию среднего бизнеса крайне болезненный: предприниматель сразу же лишается ряда налоговых и надзорных поблажек,объясняет Председатель Комитета Торгово-промышленной палаты Москвы по развитию инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк.

Кроме того, крупные бизнесмены сообщают о том, что малый и средний бизнес на этапе становления постоянно сталкивается с массой проблемой, связанных с наличием неформальных отношений между бизнесом и чиновниками.

Чтобы что-то получить в Корпорации МСП, нужно быть там своим парнем. Ну и на собственное существование там тратят немало. Получается классическая схема распила государственных денег: себе и своим,отмечает предприниматель Дмитрий Потапенко.