Банки упростят переход предпринимателей на онлайн-кассы

Вместе с тем, несоблюдение закона влечет за собой наказание в виде внушительных штрафов. К примеру, индивидуальный предприниматель может заплатить за отсутствие оборудования от 10 тыс рублей до 50% от выручки. Для ООО минимальный штраф - 30 тыс рублей и доходит до 100% дохода. Также установлено, что предприятия с оборотом свыше 1 млн рублей, в случае отказа от использования касс, могут быть закрыты на 90 дней, а должностные лица, которые допустили нарушение, рискуют быть дисквалифицированными на 2 года.Что касается самой схемы установки, каких-либо серьезных вложений она не требует: необходимо приобрести подходящее оборудование, выбрать удобного оператора фискальных данных (ОФД), купить электронную цифровую подпись (ЭЦП), и далее произвести подключение непосредственно онлайн-кассы к платформе ОФД и встать на учет в ФНС с помощью ЭЦП. Масштабы организации являются одним из важных параметров при выборе кассы. Так, чем крупнее компания, тем объемнее будет набор функций, требуемый кассовому аппарату. Переход на электронные кассы - решение, которое значительно сэкономить время предпринимателей и существенно снизить организационные затраты.

Директор по инновационным и POS-сервисам Альфа-Банка Владимир Канин подчеркивает, что ключевая предпринимательская выгода, лежащая буквально на поверхности — получение аналитики товарооборота предприятия. В целом речь идет об осознанном ведении бизнеса: вся необходимая информация будет на руках, ее останется лишь проанализировать. Также, касса исключит мошенничество наемных работников, решивших продать через фирму свои товары, и позволит сравнить результаты торговли двух и более точек продаж. Альфа-банк поддерживает предпринимателей на всех этапах приобретения и установки онлайн-касс. Кроме того, есть возможность получения налогового вычета за покупку оборудования, а также функция аренды на 2 года. За счет перечисленных возможностей предпринимателю не придется выкупать технику за более чем десятки тысяч рублей. Аренда предполагает плату до 2400 тысяч рублей в месяц, оформление договора ОФД и регистрацию в налоговой службе. Фискальный накопитель стоимостью от 6 до 10 тыс. руб, не входит в аренду. Так предприниматель может за него получить вычет в налоговой. Электронные торговые площадки также не освобождаются от ответственности – копия чека должна быть направлена покупателю на e-mail или смс-сообщением в течение суток. В обратном случае это также является нарушением закона и предпринимателя будет ждать штраф.