Количество экономических преступлений в Свердловской области возросло втрое

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За девять месяцев 2018 года количество экономических преступлений на Среднем Урале увеличилось в три раза.
С января по сентябрь 2018 года в Свердловской области были совершены 2 тысячи 73 преступления экономической направленности. По сравнению с 2017 годом, их количество возросло на 33,2%.
Материальный ущерб составил 2,1 млрд рублей.
Количество нарушений закона, связанных с мошенничеством, увеличилось на 9,1% за указанный период, сообщает УрБК.
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