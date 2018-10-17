МУП «Тагилдорстрой» ищет субподрядчика на ремонт тротуаров на сумму в 12,3 млн рублей

В Нижнем Тагиле будут отремонтированы тротуары на нескольких улицах. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МУП «Тагилдорстрой». Субподрядчик ищется по двум контрактам по ремонту тротуаров. Сумма первого контракта – 8,5 млн рублей, второго – 3,8 млн рублей.

Согласно техзаданию, субподрядчик должен установить тротуары с асфальтобетонным покрытием, бортовой камень и газоны, а также вывести за собой все строительные отходы.

Ремонт будет проведен на ул. Захарова по четной стороне, на ул. Тагилстроевская от дома №15 до дома №3, от дома №15 на Октябрьском проспекте до дома №3, полностью на ул. Красноармейская в Нижнем Тагиле.

Согласно графику финансирования, наибольшая сумма будет потрачена на ремонт ул. Красноармейская, при этом 7,1 млн рублей субподрядчик получит в 2018 году, а 1,4 млн рублей – в 2021 году.