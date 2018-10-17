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МУП «Тагилдорстрой» ищет субподрядчика на ремонт тротуаров на сумму в 12,3 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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МУП «Тагилдорстрой» ищет субподрядчика на ремонт тротуаров на сумму в 12,3 млн рублей

Сегодня, 11:25ЭкономикаЮлия Суворова
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