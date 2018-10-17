Нижнетагильская больница ищет подрядчика на стирку 30 тонн белья за 990 тысяч рублей

Подрядчик на стирку 30 тонн белья требуется ГБУЗ Свердловской области «Городская больница №4 Нижнего Тагила». Информация об этом размещена на сайте госзакупок. На работы выделено 990 тысяч рублей.

Согласно техзаданию, подрядчик должен оказать услуги по стирке, обработке, обеззараживанию, дезинфекции, сушке, глажке, сортировке по видам и подразделениям больницы, упаковке, доставке, экспедированию, погрузке и разгрузке больничного белья (нательного и постельного) сильно загрязненного, в том числе раневым отделяемым и биологическими жидкостями.

Исполнитель должен осуществлять забор белья ежедневно в утренние часы, в пятницу забор белья должен осуществляться дважды. Работы по стирке должны осуществляться на территории исполнителя.