Проекты, деньги и молодёжь: Владислав Пинаев и Алексей Орлов о бюджете Нижнего Тагила

Одним из приоритетных направлений, по мнению главы Нижнего Тагила, должно являться создание проектов и их дальнейшее продвижение на региональный, а затем федеральный уровни. При этом глава города сделал акцент на то, что проекты должны быть качественными.

Что такое бюджет? Это не просто деньги, которые выделяются, это финансовые средства, которые выделяются на реализацию каких-то проектов. Поэтому городу необходимо готовиться, в нашем лице, делать проекты, проходить государственную экспертизу и тогда уже можно садиться за стол переговоров с правительством Свердловской области и выходить совместно в федерацию, привлекая сюда как можно больше финансовых средств. Но для того, чтобы их привлечь, повторюсь, нужно хорошее качество проектов, отметил Владислав Пинаев.

Позицию муниципалитета поддержал первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов. Он уверен, что предстоит серьёзная работа по защите проектов развития Нижнего Тагила на уровне федерации. Алексей Орлов также отметил, что Нижний Тагил является специфическим муниципалитетом, на который влияет «самочувствие» градообразующего предприятия.

Нижний Тагил – это классическое монопрофильное муниципальное образование, которое входит в достаточно серьёзную категорию, зависит от того, насколько хорошо себя чувствует градообразующее предприятие. За последние пять лет то, что мы сделали здесь для развития туризма, для привлечения крупных спортивных событий, – эта работа показала свою эффективность,сказал Алексей Орлов.

И Владислав Пинаев, и Алексей Орлов уверены в том, что улучшение качества жизни и реализация конкретных задач по развитию города, смогут побудить молодежь Нижнего Тагила не покидать город, а оставаться здесь работать.