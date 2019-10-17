Доля гражданской продукции на УВЗ в Нижнем Тагиле достигнет 50%

Показатель по всей госкорпорации «Уралвагонзавод» останется на уровне прошлого года — 38%. Президент России Владимир Путин поставил задачу перед предприятиями ОПК довести долю гражданской продукции минимум до 17% к 2020 году, 30% — к 2025 году и 50% — к 2030 году.

Потапов подчеркнул, что по достижению 50% УВЗ прекратит наращивать процент гражданской продукции. Идея диверсификации, с его слов, заключается также в том, чтобы сохранить рабочие места за квалифицированными сотрудниками.

В силу того, что гособоронзаказ может меняться в сторону уменьшения, нам необходимо сохранять рабочие места и специалистов для того, чтобы они продолжали работать на наших заводах. Диверсификация — это один из элементов сохранения обороноспособности страны, и в этом смысле для нас параметр 50 на 50 наиболее устойчивый сам по себе,отметил Потапов.