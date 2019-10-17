Под Екатеринбургом за 44 миллиона рублей отремонтируют дорогу

Напомним, в Нижнем Тагиле 11 октября были приняты все объекты в рамках нацпроекта БКАД. Отремонтировали 29,8 километров городских дорог. Министерство транспорта Свердловской области уже опубликовало перечень 22 двух тагильских улиц, ремонт которых в рамках БКАД планируется в 2020 году.