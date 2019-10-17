Под Екатеринбургом за 44 миллиона рублей отремонтируют дорогу
Сегодня, 09:54ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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43,8 миллиона рублей выделено на ремонт 3,8 километра дороги под Екатеринбургом, информация размещена на портале госзакупок.
Сюжеты: Екатеринбург
Управление автомобильных дорог Свердловской области ищет подрядчика на ремонт участка дороги на подъезде к поселку Шабровскому.
Подрядчик должен устранить ямы, трещины дорожного полотна. Отремонтировать подъезды к остановкам и съезды, восстановить водоотводы и дорожную разметку.
Напомним, в Нижнем Тагиле 11 октября были приняты все объекты в рамках нацпроекта БКАД. Отремонтировали 29,8 километров городских дорог. Министерство транспорта Свердловской области уже опубликовало перечень 22 двух тагильских улиц, ремонт которых в рамках БКАД планируется в 2020 году.
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