На пенсии отставным служащим в 2020 году выделят средства из резервного фонда РФ

Средства на выплату пенсий отставным военным и другим служащим в 2020 году выдеят из резервного фонда РФ. Соответствующее решение принято правительством 15 октября.

Пенсии данным категориям граждан выплачиваются в соответствии с законом «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей». Согласно документу, решение поможет обеспечить своевременную выплату в 2020 году пенсий, компенсаций и пособий гражданам, уволенным с военной или аналогичной службы. Напомним, в правительстве прорабатывается вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам. Как только появится конкретное предложение, его представят президенту РФ Владимиру Путину. Правительство прорабатывает вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

