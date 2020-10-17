На пенсии отставным служащим в 2020 году выделят средства из резервного фонда РФ

На пенсии отставным служащим в 2020 году выделят средства из резервного фонда РФ

Вчера, 22:23ЭкономикаPhoto: 1Mediainvest.ru
Средства на выплату пенсий отставным военным и другим служащим в 2020 году выдеят из резервного фонда РФ. Соответствующее решение принято правительством 15 октября.

Пенсии данным категориям граждан выплачиваются в соответствии с законом «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей».

Согласно документу, решение поможет обеспечить своевременную выплату в 2020 году пенсий, компенсаций и пособий гражданам, уволенным с военной или аналогичной службы.

Напомним, в правительстве прорабатывается вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам. Как только появится конкретное предложение, его представят президенту РФ Владимиру Путину.

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