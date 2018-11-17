Заливаем бак по полной: бензин в Свердловской области подешевел в среднем на 1 рубль

Сильнее всего подешевело дизельное топливо – теперь оно стоит 44 рубля 6 копеек, падение составило 1 рубль 81 копейку. Различные марки бензина и другие виды топлива также продемонстрировали снижение цен: АИ-95 стал дешевле на 94 копейки, сжиженный газ обойдётся меньше на 24 копейки, сообщает «Уралинформбюро».

Напомним, ранее в Свердловской области специалисты отмечали резкий скачок цен на бензин, газ и дизельное топливо. Глава «Роснефти» Игорь Сечин обвинил в произошедшем независимые АЗС, заявив, что они самостоятельно устанавливают цены, так как являются монополистами на рынке.