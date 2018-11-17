Заливаем бак по полной: бензин в Свердловской области подешевел в среднем на 1 рубль
Сегодня, 10:30ЭкономикаФото: pxhere.com
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После продолжавшегося несколько дней скачка цен стоимость бензина в Свердловской области снизилась. Например, бензин АИ-92 подешевел на 19 копеек. Теперь литер 92-го стоит 41 рубль 23 копейки.
Сильнее всего подешевело дизельное топливо – теперь оно стоит 44 рубля 6 копеек, падение составило 1 рубль 81 копейку. Различные марки бензина и другие виды топлива также продемонстрировали снижение цен: АИ-95 стал дешевле на 94 копейки, сжиженный газ обойдётся меньше на 24 копейки, сообщает «Уралинформбюро».
Напомним, ранее в Свердловской области специалисты отмечали резкий скачок цен на бензин, газ и дизельное топливо. Глава «Роснефти» Игорь Сечин обвинил в произошедшем независимые АЗС, заявив, что они самостоятельно устанавливают цены, так как являются монополистами на рынке.
При этом экономисты подсчитали, что несмотря на рост стоимости, бензин для российского гражданина становится доступнее, чем в 2000 году.
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