Расходы на ЖКХ Нижнего Тагила в 2021 году вырастут на 600 миллионов рублей

Благоустройство города в 2021 году обойдется в 843,7 миллиона рублей. По сравнению с текущим годом, сумма возрастет более чем на 100 миллионов. В 2020 году она составила 772,4 миллиона рублей. Из этого бюджета выделено 99,5 миллиона рублей на наружное освещение (101,4 миллиона рублей в 2020 году) и 68 миллионов рублей на содержание фонтанов, парков, скверов и набережных (58,8 миллиона рублей в 2020 году).