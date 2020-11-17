Расходы на ЖКХ Нижнего Тагила в 2021 году вырастут на 600 миллионов рублей

Расходы на ЖКХ Нижнего Тагила в 2021 году вырастут на 600 миллионов рублей

Сегодня, 14:51ЭкономикаPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле в 2021 году на жилищно-коммунальное хозяйство планируется потратить на 600 миллионов рублей больше, чем в 2020 году.

В 2021 году, согласно проекту бюджета, сумма расходов составит 1,6 миллиарда рублей. В 2020 году на ЖКХ выделили 1,05 миллиарда рублей.

На переселение тагильчан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, планируется потратить более 226,9 миллиона рублей. По сравнению с 2020 годом сумма выросла в пять раз. В текущем году на эти цели выделили 41 миллион рублей.

На ремонт и строительство сетей водоснабжения на 2021 год запланировано 42,5 миллиона рублей. В 2020 году затраты составили 61,5 миллиона рублей.

Благоустройство города в 2021 году обойдется в 843,7 миллиона рублей. По сравнению с текущим годом, сумма возрастет более чем на 100 миллионов. В 2020 году она составила 772,4 миллиона рублей. Из этого бюджета выделено 99,5 миллиона рублей на наружное освещение (101,4 миллиона рублей в 2020 году) и 68 миллионов рублей на содержание фонтанов, парков, скверов и набережных (58,8 миллиона рублей в 2020 году).

Поддержание порядка на погостах Нижнего Тагила обойдется в 30 миллионов рублей. Дополнительно выделены средства на реконструкцию мемориала на кладбище «Рогожино» — более 12 миллионов рублей. В 2020 году на эти цели было запланировано 50,2 миллиона рублей.

На благоустройство общественных территорий в Нижнем Тагиле чиновники планируют потратить 548,5 миллиона рублей, это на 60% больше показателя 2020 года.

Напомним, на детские сады и школы города в проекте бюджета предусмотрено более семи миллиардов рублей. Общественные слушания по проекту бюджета Нижнего Тагила назначены на 24 ноября.

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