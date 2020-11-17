В Нижнем Тагиле на садики и школы в 2021 году потратят более семи миллиардов рублей

Публичные слушания по обсуждению бюджета назначены на 24 ноября с 14.00 до 16.00 в здании Нижнетагильской филармонии на улице Ленина, 31. Каждый присутствующий должен быть в маске, перчатках и соблюдать социальную дистанцию.