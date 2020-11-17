В Нижнем Тагиле на садики и школы в 2021 году потратят более семи миллиардов рублей

В Нижнем Тагиле на садики и школы в 2021 году потратят более семи миллиардов рублей

Сегодня, 11:16ЭкономикаPhoto: 1mediainvest.ru
Мэрия Нижнего Тагила в 2021 году на детские сады, школы и дополнительное образование планирует потратить более семи миллиардов рублей. Такая сумма значится в проекте городского бюджета.

Так, на городские школы запланировано 2,6 миллиарда рублей, что на 100 миллионов рублей меньше аналогичных расходов 2020 года.

На 200 миллиардов будут увеличены траты из городского бюджета на детские сады. Запланированная сумма составляет 2,7 миллиарда.

В этот бюджет входят бесплатное питание, содержание образовательного процесса, зарплаты педагогического состава и иного персонала.

Кроме того, 201 миллион рублей планируется потратить на отдых и оздоровление детей и 239 миллионов рублей на дополнительное образование.

Общая сумма трат на образование в 2021 году составит 7,2 миллиарда рублей. В 2020 году эта сумма составила шесть миллиардов рублей.

Публичные слушания по обсуждению бюджета назначены на 24 ноября с 14.00 до 16.00 в здании Нижнетагильской филармонии на улице Ленина, 31. Каждый присутствующий должен быть в маске, перчатках и соблюдать социальную дистанцию.

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