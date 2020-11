В Свердловской области снизилось количество строящегося жилья

Количество строящихся жилых домов в Свердловской области за октябрь текущего года упало почти в два раза по сравнению с 2019 годом. Такие данные опубликовал Единый ресурс застройщиков.

По результатам анализа сайтов и проектных деклараций застройщиков на территории Свердловской области на октябрь 2020 года строится 238 домов. Всего в этих домах 59 733 жилых помещений общей площадью более трех миллионов квадратных метров. В аналогичный период прошлого года в регионе строился 401 дом с общей площадью жилья около 4,5 миллионов квадратных метров. Photo: Единый ресурс застройщика Наибольший объем жилищного строительства приходится на Екатеринбург — 91,6% совокупной площади жилых единиц (200 строящихся домов). На втором и третьем местах Верхняя Пышма (15 домов) и Первоуральск (пять домов) соответственно. В Нижнем Тагиле строится всего один дом с 80 жилыми единицами. Photo: Единый ресурс застройщика По проектной декларации застройщиков в 2020 году в эксплуатацию планируется ввести 73 дома, в 2021 году — 94 дома, в 2022 году — 38 домов. Остальные будут сданы уже после 2022 года. Наибольшая доля строительства приходится на дома высотой от 25 этажей —58,0% от всей площади строящегося жилья. Photo: Единый ресурс застройщика Что касается стоимости, по состоянию на октябрь 2020 года средняя цена предложения на рынке строящегося жилья Свердловской области составила 67 тысяч рублей за квадратный метр. С начала года цена увеличилась на более, чем три тысячи рублей за квадратный метр. Photo: Единый ресурс застройщика Напомним, в поселке Уралец под Нижним Тагилом к сдаче готовят недавно построенный многоквартирный дом. В нем имеется 30 квартир: восемь однокомнатных, 14 двухкомнатных, восемь трехкомнатных. Дом предназначен для переселения жителей поселка из аварийного жилья. В конце ноября жителей поселка Уралец планируется заселить в новый дом

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter