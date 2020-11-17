В Свердловской области снизилось количество строящегося жилья

По результатам анализа сайтов и проектных деклараций застройщиков на территории Свердловской области на октябрь 2020 года строится 238 домов. Всего в этих домах 59 733 жилых помещений общей площадью более трех миллионов квадратных метров. В аналогичный период прошлого года в регионе строился 401 дом с общей площадью жилья около 4,5 миллионов квадратных метров.