Госслужащим не будут индексировать оклады в 2016 году

Размеры выплат, пособий и компенсаций из федерального бюджета останутся на прежнем уровне в связи с текущей экономической ситуацией, отмечается в пояснительной записке к документу. Мера носит временный характер и принимается на один год.

Стоит отметить, что оклады в структуре дохода чиновников составляют иногда не слишком значительную часть, больше всего они зависят от квартальных и годовых премий, поощрений за выслугу лет и так далее. Вопрос в том, насколько будут контролироваться именно эти денежные выплаты, отмечает первый вице-президент «ОПОРЫ России» Павел Сигал.

Многие идут на госслужбу в надежде на такие поощрения, сейчас труд чиновника в России ценится достаточно высоко. Поэтому надо смотреть на то, как будет выглядеть в целом бюджет, сколько потратят на оплату труда, это самая важная статья, - отметил он. - Если же предположить, что премии не изменятся, а они привязаны к окладам, то экономия составит десятки миллиардов рублей, но опять же надо смотреть в целом на строки в бюджете.