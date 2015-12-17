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К Новому году в Нижнем Тагиле открыли гипермаркет «METRO» (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
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К Новому году в Нижнем Тагиле открыли гипермаркет «METRO» (ФОТО, ВИДЕО)

17 декабря 2015, 13:35ЭкономикаДенис Таратонов
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