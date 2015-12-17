К Новому году в Нижнем Тагиле открыли гипермаркет «METRO» (ФОТО, ВИДЕО)
Сегодня в Нижнем Тагиле прошло торжественное открытие нового гипермаркета торговой сети «МЕТRО».
Этот новый большой и светлый гипермаркет разместился на Свердловском шоссе, 65. На открытие был приглашен глава города Сергей Константинович Носов. В своей небольшой речи Сергей Константинович назвал это отличным и своевременным событием, особенно в виду приближающихся зимних праздников.
Фотоотчет открытия гипермаркета METRO в Нижнем Тагиле, декабрь 2015 г.
Присутствующий от редакции TagilCity.ru журналист отметил отличное устройство гипермаркета. Это и хорошая парковка, и просторное помещение, разнообразные товары, музыка и много света.
Очень быстро подошел традиционный момент перерезания ленточки.
METRO в Нижнем Тагиле в цифрах:
- Общая площадь - 9100 м²
- Торговая площадь - 6200 м²
- Парковка на 335 мест
- Ассортимент - более чем 35 000 наименований продовольственных и непродовольственных товаров.
- 170 рабочих мест
Выступает Дмитрий Ончуров, управляющий ТЦ «МЕТRО».
Широкий ассортимент товаров
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Это первый гипермаркет компании «МЕТРО Кэш энд Керри», открытый в Нижнем Тагиле, и четвёртый в Свердловской области. Всего в сеть торговых центров входит 87 гипермаркетов, работающих в России.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru