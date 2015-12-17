Путин подписал указ о приостановлении договора о зоне свободной торговли с Украиной
Это связано с «исключительными обстоятельствами, затрагивающими интересы и экономическую безопасность РФ».
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении с 1 января 2016 года действия договора о зоне свободной торговли в отношении Украины «в связи с исключительными обстоятельствами, затрагивающими интересы и экономическую безопасность РФ».
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В интервью российским телеканалам 9 декабря председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что, поскольку Украина стоит на пороге ассоциированного членства с ЕС, то с 1 января 2016 года льготный режим торговли с ней должен закончиться.
Они должны понимать, что 1 января закончится период, который мы специально выбрали для донастройки наших экономик, чтобы соединить существующие правила в отношении зоны свободной торговли СНГ с правилами ЕС. Мы специально договаривались, что называется, «на троих», - европейцы, Украина и Россия заявил Медведев.