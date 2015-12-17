Размер маткапитала к 2018 году вырастет до 504 тыс. рублей
17 декабря 2015, 17:10ЭкономикаMaurice
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Госдума РФ на заседании в пятницу рассмотрит в первом чтении и в целом законопроект о продлении на 2 года, до 2018 года, программы материнского капитала, сообщил журналистам спикер Госдумы Сергей Нарышкин.
Этот законопроект мы примем в первом чтении и в целом. В 2016 году размер материнского капитала составит 453 тыс. рублей, в 2017 планируется, что эта цифра увеличится до 480 тыс. рублей, а в 2018 - до 504 тыс. сказал С.Нарышкин.
Согласно действующему законодательству, программа материнского капитала должна закончиться 31 декабря 2016 года.
В целях сохранения позитивных демографических тенденций предлагается продлить срок действия программы маткапитала до 2018 года включительно, сохранив действующие направления использования соответствующих средств говорится в пояснительной записке к документу.
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