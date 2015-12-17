Размер маткапитала к 2018 году вырастет до 504 тыс. рублей

Этот законопроект мы примем в первом чтении и в целом. В 2016 году размер материнского капитала составит 453 тыс. рублей, в 2017 планируется, что эта цифра увеличится до 480 тыс. рублей, а в 2018 - до 504 тыс. сказал С.Нарышкин.