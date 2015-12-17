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Счет за электричество в 2016 году вырастет у каждого четвертого россиянина (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Счет за электричество в 2016 году вырастет у каждого четвертого россиянина (ФОТО)

17 декабря 2015, 14:00ЭкономикаMaurice
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