Счет за электричество в 2016 году вырастет у каждого четвертого россиянина (ФОТО)

Об этом рассказал замминистра энергетики Вячеслав Кравченко на пресс-конференции в «Российской газете». Он подчеркнул, что пока реформа существует лишь на бумаге и условия тарифов еще будут обсуждаться. Вступление закона в силу запланировано на 1 июля 2016 года.

Документ предполагает отмену соцнормы потребления электроэнергии, которая действует в некоторых регионах, и введение схожей схемы на федеральном уровне. Предполагается три диапазона: менее 150 киловатт-часов, от 151 до 600 и более 600.

В первую категорию попадают 73 процента населения страны, подсчитали в минэнерго. Для них тариф станет немного дешевле: на каждый потребленный рубль электроэнергии скидка за экономию составит два процента. Во вторую категорию попадут 25 процентов россиян. Для них тариф вырастет на 12 процентов. Самая большая надбавка ждет третью категорию: за потребление света более 600 киловатт-часов придется заплатить на 52 процента больше от базового тарифа (таковых в России всего два процента домохозяйств).

Гражданам, которые пользуются автоматизированными системами оплаты, например, сайтом сбытовой компании, считать самим тариф не придется: за них это сделает машина. Те же, кто самостоятельно заполняет платежки, будут считать следующим образом. Если домохозяйство потребило за месяц 300 киловатт-часов, то первые 150 киловатт нужно считать по коэффициенту 0,98, а со 151 до 300 - по коэффициенту 1,12. Доплата составит около ста рублей. Та же схема действует, если потребление превысило 600 киловатт-часов.

Льготные категории - многодетные семьи, инвалиды, одинокие пенсионеры и другие социально уязвимые слои населения - в основном потребляют менее 150 киловатт-часов (95 процентов), поэтому для них риск, что платежи вырастут, минимален. К тому же для них будут действовать пониженные тарифы по тому же принципу, что и сегодня, подчеркнул Вячеслав Кравченко.

Новые коэффициенты в некоторых регионах могут и не начать применять со следующего лета, если в субъекте тарифы максимально приближены или равняются новым. Такая ситуация сложилась в Орле, Санкт-Петербурге, Калуге, а также в Москве и Московской области. В столичном регионе больше всего потребителей, попадающих во вторую и третью категорию.

Рост совокупного платежа за услуги ЖКХ в 2016 году планировалось ограничить 4 процентами, однако если новую систему введут, то ограничение коснется только тех, кто потребляет до 150 киловатт-часов электроэнергии. Тех, у кого трехфазный счетчик, реформа тоже затронет. Расчет по системе «пик-полупик-ночь» сохранится.

Сейчас единственный субъект РФ, где работает система дифференцированных тарифов, - Крым. Реформа показала эффективность и в странах Европы, Северной Америки и в Китае. Вячеслав Кравченко призвал потребителей не беспокоиться и понять, что у нас уже есть примеры введения подобных тарифов. Например, если объем двигателя автомобиля больше, то и платить за него приходится немало.

Еще одно нововведение, которое может заработать с июля 2016 года, - абонентская плата для населения за использование электросетей. Эта система взята минэнерго из зарубежного опыта (Франция и Германия). Например, сетевая компания обслуживает дачный кооператив. Зимой там могут проживать единицы, а пик потребления, как правило, приходится на лето. Если зимой пройдет ледяной дождь или на провода упадет дерево, линию придется восстанавливать. Такие работы, а также постоянный мониторинг требуют затрат.