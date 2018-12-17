Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге потратит 900 тысяч на наблюдение за птицами

Аэропорт Кольцово ищет исполнителя по контракту на проведение эколого-орнитологического обследования аэропорта и прилегающий территории в период с 1 апреля 2019 года по 1 октября 2019 года.

Наблюдения на территории аэродрома проводятся как на выбранных стационарных точках, так и на маршруте по периметру аэродрома. Во время наблюдений устанавливаются маршруты, высоты, интенсивность и суточная активность перелетов птиц, места их концентрации; численность и видовой состав скапливающихся птиц, характер их поведения (гнездятся, кормятся, отдыхают, ночуют), периоды суток, когда образуются скопления; особенности среды обитания, способствующие концентрации птиц,значится в техзадании.

Наблюдение должно осуществляться в утренние, дневные и вечерние часы, должна составляться карта наблюдений и устанавливаться места гнездования птиц. Все наблюдения необходимо отражать в отчете и предъявлять по требованию заказчика.