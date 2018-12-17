Нижнетагильский ВГОК задолжал 4 млн рублей компании из Великобритании

ОАО «Святогор» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с просьбой взыскать в Нижнетагильского ВГОКа задолженность в размере 3,8 млн рублей, а также сумму неустойки.

В суде установлено, что между ОАО «Святогор» и ВГОКом был заключен договор, согласно которому «Святогор» выступал поставщиком железного концентрата, а ВГОК – покупателем. Согласно документам, предоставленным истцом, поставка товара была осуществлена в полном объеме и принята второй стороной. Однако оплата произведена не была.

Истец обратился в суд с просьбой взыскать с горно-обогатительного комбината 3,8 млн рублей задолженности и более 200 тыс. рублей за пользование чужими денежными средствами.

Суд постановил удовлетворить исковые требования, взыскать с ОАО ВГОК сумму задолженности в полном объеме, процент за пользование чужими денежными средствами, а также судебные издержки, итого – 4,09 млн рублей.

В адрес ОАО ВГОК в 2018 году поступило 122 исковых заявления на общую сумму более 1 млрд рублей.