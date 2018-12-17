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Нижнетагильский ВГОК задолжал 4 млн рублей компании из Великобритании
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнетагильский ВГОК задолжал 4 млн рублей компании из Великобритании

Сегодня, 13:07ЭкономикаЮлия СувороваФото: TagilCity.ru
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