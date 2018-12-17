Подгузники, помады и детская мебель: кто делает товары для 30 миллионов юных россиян?

В Российской Федерации числится 30 миллионов детей, что является рекордом последних пятнадцати лет. Пять миллионов юных жителей страны ещё не ходят в детский сад, шесть миллионов малышей – дошкольники. 19 миллионов человек ещё учатся в школе, либо недавно её закончили.

Менее 40% – отечественное производство Прогресс в отечественном производстве произошёл в период девальвации рубля. В течение трёх лет российские производители наращивали производство, поскольку российские семьи снизили потребление и начали экономить. На сегодняшний день в 60% используется зарубежное сырьё. Остальные 40% приходятся на отечественные разработки, появившиеся 10-15 лет назад.

Самое главное для нас, чтобы было качественное, безопасное и не очень дорогое оборудование, одежда, питание – всё, чем пользуются и новорождённые, и школьники, отметил Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России.

Рынок детских товаров в России в городах, где проживает более 100 тысяч людей, по оценкам профильной ассоциации, составляет 570 миллиардов. На одежду приходится 177 миллиардов рублей, на игрушки – 137 миллиардов рублей, на товары для новорождённых – 130 миллиардов рублей, на обувь – 63 миллиарда рублей и на прочие товары (от красок до мебели) приходится 63 миллиарда рублей.

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Невысокая рождаемость влияет на бизнес На рынок детских товаров в основном влияет демография. Второй год в стране фиксируется спад рождаемости, что ощущают производители товаров для новорождённых. Производители игрушек тоже заметили спад в своей сфере – примерно на 5%. Дело в том, что дети отказываются от дорогих кукол и машинок в пользу гаджетов.

В игрушках цены снизились на 5-6 %, и основной рост дали категории до 500 рублей. Мы видим, что сейчас уменьшилось количество обуви: раньше родители могли на осень взять несколько пар, сейчас они берут меньше. То же самое по одежде,сообщила Антонина Цицулина, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров.

В 2017 году был замечен 13-процентный спад продаж детской одежды. Вместе с тем сегменты базовых потребностей не упали: продажи детского питания выросли на 3%, уходовая косметика – на 5%. Тенденция в этом отношении сохраняется, уверяют игроки рынка. Так, увеличиваются продажи кремов для рук, средств по уходу за ногами и интимной косметики.

Особый акцент делается на выпуск и спрос на гигиенические помады, особенно осенью и зимой. Мощности по её производству заполнены на 100%. В марте производство перестраивают на продукцию для тёплого времени года – солнцезащитные средства и репелленты.

Выручка краснодарской фабрики «Аванта» в 2017 году составила 107 миллионов рублей. Рост составил 16,5%, а общая выручка – более миллиарда рублей.

Были времена и получше: мы росли и на 30% и больше. Я считаю наш показатель неплохим. В этом году, я думаю, у нас динамика роста тоже будет. Не хочу загадывать, но меньше пяти процентов не будет, несмотря на то, что был существенный скачок в стоимости валюты, сказала Людмила Коробко, генеральный директор парфюмерно-косметической фабрики «Аванта».

Снижение рождаемости влияет непосредственно на бизнес производителей детской мебели. Игроки рынка фиксируют падение рождаемости на 20% за последние полтора-два года. Это отнимает у них 20% потребителей, которые не родились. Еще порядка 10% – спад за счёт снижения среднего чека.

Страдает рынок и от роста продаж б/у товаров. Вторичный рынок оказывает влияние и на ассортимент и размеры производимой одежда. Так, фабрики увеличивают ростовки одежды и обуви. Производители настольных игр увеличивают количество выпускаемых наборов для всей семьи. Интересно, что доля отечественного рынка в товарах для взрослеющих потребителей ­­– не более 30%.

Наибольшая доля – это как раз товары для новорождённых. Почему-то россияне больше всего доверяют российским производителям. И здесь у нас уверенные позиции: начиная с конвертов для новорождённого, предметов гигиены, питания и другого, подчеркнул Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России.

Три подгузника в секунду: производство товара №1 Подгузники – товар №1 в современной семье. Ежегодно в России продаётся «белоснежных кульков» на 60 миллиардов рублей. Японский конвейер, установленный в подмосковной Балашихе около года назад, производит три подгузника в секунду.

Основной материал товара – целлюлоза. Её дробят и распушают в специальном устройстве, получая основной впитывающий слой. Затем добавляют абсорбент: один грамм этого вещества впитывает 35 граммов жидкости и превращает её в желе. Базовый слой заворачивают в нетканый материал и приклеивают ещё несколько слоев снаружи и внутри, чтобы не допустить протечек. Качественный подгузник не имеет запаха и продается в герметичной упаковке: это не позволяет базовому слою реагировать на влагу без причины.

Самое дорогое, что есть в подгузнике, – импортное сырьё. Это половина себестоимости одной единицы товара. 22% – затраты на производство, 15% - общехозяйственные нужды и 13% – прибыль.

Детское направление – часть бизнеса в крупных компаниях Вообще, производители признаются, что в детские товары не закладывается большой прибыли, поскольку этот рынок очень насыщенный и полон конкурентов, в том числе зарубежных.

Крупные производители косметики и одежды зачастую реализуют детское направление как часть бизнеса. Однако большинство из 1200 компаний этой отрасли составляют малые предприятия с небольшим ассортиментом продукции. Их преимущество – гиперчувствительность к числу новых потребителей и к финансовым возможностям семей.

Одна из задач – чтобы этот сегмент российского рынка всё больше принадлежал российским производителям. И в новой стратегии стоит задача увеличить его до 41 процента. Любое производство подразумевает под собой, что на отечественного производителя приходятся и комплектующие, и микроэлектроника, и микромоторы, а также всё остальное, уверен Сергей Катырин.

Подарок новорождённым от государства Минпромторг готовит стратегию развития отрасли по производству детских товаров до 2030 года, чтобы поддержать отечественного производителя. В документе предусмотрены как прямая помощь производителям, так и поддержка семей и стимулирование рождаемости.