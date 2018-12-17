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Подгузники, помады и детская мебель: кто делает товары для 30 миллионов юных россиян?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Girl photo portrait vehicle baby childhood 884264 pxhere.com

Подгузники, помады и детская мебель: кто делает товары для 30 миллионов юных россиян?

Сегодня, 17:38ЭкономикаФото: pxhere.com
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