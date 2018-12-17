Подгузники, помады и детская мебель: кто делает товары для 30 миллионов юных россиян?
Кто и как в России зарабатывает на детских товарах? Как меняется бизнес вместе с растущими покупателями? Как «играют» участники детского рынка в России?
В Российской Федерации числится 30 миллионов детей, что является рекордом последних пятнадцати лет. Пять миллионов юных жителей страны ещё не ходят в детский сад, шесть миллионов малышей – дошкольники. 19 миллионов человек ещё учатся в школе, либо недавно её закончили.
Менее 40% – отечественное производство
Прогресс в отечественном производстве произошёл в период девальвации рубля. В течение трёх лет российские производители наращивали производство, поскольку российские семьи снизили потребление и начали экономить. На сегодняшний день в 60% используется зарубежное сырьё. Остальные 40% приходятся на отечественные разработки, появившиеся 10-15 лет назад.
Самое главное для нас, чтобы было качественное, безопасное и не очень дорогое оборудование, одежда, питание – всё, чем пользуются и новорождённые, и школьники, отметил Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России.
Рынок детских товаров в России в городах, где проживает более 100 тысяч людей, по оценкам профильной ассоциации, составляет 570 миллиардов. На одежду приходится 177 миллиардов рублей, на игрушки – 137 миллиардов рублей, на товары для новорождённых – 130 миллиардов рублей, на обувь – 63 миллиарда рублей и на прочие товары (от красок до мебели) приходится 63 миллиарда рублей.
Невысокая рождаемость влияет на бизнес
На рынок детских товаров в основном влияет демография. Второй год в стране фиксируется спад рождаемости, что ощущают производители товаров для новорождённых. Производители игрушек тоже заметили спад в своей сфере – примерно на 5%. Дело в том, что дети отказываются от дорогих кукол и машинок в пользу гаджетов.
В игрушках цены снизились на 5-6 %, и основной рост дали категории до 500 рублей. Мы видим, что сейчас уменьшилось количество обуви: раньше родители могли на осень взять несколько пар, сейчас они берут меньше. То же самое по одежде,сообщила Антонина Цицулина, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров.
В 2017 году был замечен 13-процентный спад продаж детской одежды. Вместе с тем сегменты базовых потребностей не упали: продажи детского питания выросли на 3%, уходовая косметика – на 5%. Тенденция в этом отношении сохраняется, уверяют игроки рынка. Так, увеличиваются продажи кремов для рук, средств по уходу за ногами и интимной косметики.
Особый акцент делается на выпуск и спрос на гигиенические помады, особенно осенью и зимой. Мощности по её производству заполнены на 100%. В марте производство перестраивают на продукцию для тёплого времени года – солнцезащитные средства и репелленты.
Выручка краснодарской фабрики «Аванта» в 2017 году составила 107 миллионов рублей. Рост составил 16,5%, а общая выручка – более миллиарда рублей.
Были времена и получше: мы росли и на 30% и больше. Я считаю наш показатель неплохим. В этом году, я думаю, у нас динамика роста тоже будет. Не хочу загадывать, но меньше пяти процентов не будет, несмотря на то, что был существенный скачок в стоимости валюты, сказала Людмила Коробко, генеральный директор парфюмерно-косметической фабрики «Аванта».
Снижение рождаемости влияет непосредственно на бизнес производителей детской мебели. Игроки рынка фиксируют падение рождаемости на 20% за последние полтора-два года. Это отнимает у них 20% потребителей, которые не родились. Еще порядка 10% – спад за счёт снижения среднего чека.
Страдает рынок и от роста продаж б/у товаров. Вторичный рынок оказывает влияние и на ассортимент и размеры производимой одежда. Так, фабрики увеличивают ростовки одежды и обуви. Производители настольных игр увеличивают количество выпускаемых наборов для всей семьи. Интересно, что доля отечественного рынка в товарах для взрослеющих потребителей – не более 30%.
Наибольшая доля – это как раз товары для новорождённых. Почему-то россияне больше всего доверяют российским производителям. И здесь у нас уверенные позиции: начиная с конвертов для новорождённого, предметов гигиены, питания и другого, подчеркнул Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России.
Три подгузника в секунду: производство товара №1
Подгузники – товар №1 в современной семье. Ежегодно в России продаётся «белоснежных кульков» на 60 миллиардов рублей. Японский конвейер, установленный в подмосковной Балашихе около года назад, производит три подгузника в секунду.
Основной материал товара – целлюлоза. Её дробят и распушают в специальном устройстве, получая основной впитывающий слой. Затем добавляют абсорбент: один грамм этого вещества впитывает 35 граммов жидкости и превращает её в желе. Базовый слой заворачивают в нетканый материал и приклеивают ещё несколько слоев снаружи и внутри, чтобы не допустить протечек. Качественный подгузник не имеет запаха и продается в герметичной упаковке: это не позволяет базовому слою реагировать на влагу без причины.
Самое дорогое, что есть в подгузнике, – импортное сырьё. Это половина себестоимости одной единицы товара. 22% – затраты на производство, 15% - общехозяйственные нужды и 13% – прибыль.
Детское направление – часть бизнеса в крупных компаниях
Вообще, производители признаются, что в детские товары не закладывается большой прибыли, поскольку этот рынок очень насыщенный и полон конкурентов, в том числе зарубежных.
Крупные производители косметики и одежды зачастую реализуют детское направление как часть бизнеса. Однако большинство из 1200 компаний этой отрасли составляют малые предприятия с небольшим ассортиментом продукции. Их преимущество – гиперчувствительность к числу новых потребителей и к финансовым возможностям семей.
Одна из задач – чтобы этот сегмент российского рынка всё больше принадлежал российским производителям. И в новой стратегии стоит задача увеличить его до 41 процента. Любое производство подразумевает под собой, что на отечественного производителя приходятся и комплектующие, и микроэлектроника, и микромоторы, а также всё остальное, уверен Сергей Катырин.
Подарок новорождённым от государства
Минпромторг готовит стратегию развития отрасли по производству детских товаров до 2030 года, чтобы поддержать отечественного производителя. В документе предусмотрены как прямая помощь производителям, так и поддержка семей и стимулирование рождаемости.
«Подарок для новорождённого» – одна из таких мер, по которой каждый новорождённый житель России получает набор отечественной продукции на сумму более 10 тысяч рублей. На реализацию выделено 84 миллиарда до 2024 года. Еще столько же добавят власти регионов. Эксперты отраслевой ассоциации уверены, что эти средства помогут российскому производителю окрепнуть и увеличить производство.
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