Ростехнадзор провел внеплановую проверку в банкротящемся МУП НТТС в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:01ЭкономикаФото: pixabay.com
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Внеплановая проверка Ростехнадзора прошла в МУП «Нижнетагильские тепловые сети».
Сюжеты: Нижний Тагил
Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области организовал проверку в связи с обращениями граждан от 29 ноября и 6 декабря 2018 года.
Мероприятие проведено в рамках жилищного надзора.
Организация проверена на предмет соблюдения обязательных требований по предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.
Аналогичные проверки в МУПе были проведены в ноябре и в сентябре текущего года. Результаты внеплановых проверочных мероприятий пока не известны.
В настоящий момент в рамках банкротства и планируемого слияния НТТС с «Облкоммунэнерго» на предприятии начата процедура наблюдения.
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