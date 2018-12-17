Ростехнадзор провел внеплановую проверку в банкротящемся МУП НТТС в Нижнем Тагиле

Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области организовал проверку в связи с обращениями граждан от 29 ноября и 6 декабря 2018 года.

Мероприятие проведено в рамках жилищного надзора.

Организация проверена на предмет соблюдения обязательных требований по предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.

Аналогичные проверки в МУПе были проведены в ноябре и в сентябре текущего года. Результаты внеплановых проверочных мероприятий пока не известны.