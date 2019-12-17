Дума Екатеринбурга за несколько минут утвердила городской бюджет

В следующем году доходы городского бюджета составят 47,2 миллиарда рублей, а расходы – 49,2 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 1,8 миллиарда рублей.

Утверждение бюджета проходило в несколько этапов. В частности, были спорные моменты, касающиеся расходов на переезд думы в здание ЦУМа и трат на СМИ. Речь идет о 30 миллионах рублей.