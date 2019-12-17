«Монстров из нас сделали!». «Водоканал-НТ» ответил на претензии тагильского бизнеса

Бизнесмены высказали свои претензии, основные из которых — стоимость и скорость подключения объектов. Ресурсники в свою очередь объяснили, что это связано с высокой нагрузкой и регламентом проведения работ.

Один из участников дискуссии — директор фитнес-клуба «Халк» Павел Безбородов — поинтересовался у представителя «Водоканал-НТ», почему коммерсантам приходится нести расходы за превышения нормативов вредности, которые обходятся по 25 тысяч рублей в месяц, если воду в таком качестве поставляют сетевики. Ответил на это замдиректора «Водоканала-НТ» Евгений Захаров.

Вы договор, перед тем как подписывать, прочитали? Видели все условия? Вы его подписали, а теперь приходите с претензиями. Теперь что надо?ответил он.

С вопросами о качестве воды и нормативах Захаров порекомендовал обращаться в Роспотребнадзор. Он также высказал недовольство претензиями участников дискуссии.

Монстров из нас сделали,заявил Захаров.

Мнения об итогах встречи разделились, однако большая часть признала, что подобный формат взаимодействия необходим.

Диалога не получилось, но будем надеяться, это лишь первый шаг в очень долгом пути,сказал Павел Безбородов.