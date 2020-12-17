Гордума Нижнего Тагила утвердила окончательные корректировки бюджета на 2021 год

Гордума Нижнего Тагила утвердила окончательные корректировки бюджета на 2021 год

Сегодня, 15:38ЭкономикаPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле депутаты городской думы приняли окончательные корректировки бюджета на 2020 год.

В результате доходная часть была увеличена на 255,8 миллиона рублей. Таким образом, на 2021 год запланированы доходы в размере 16 миллиардов рублей. При этом увеличились и расходы до 15,8 миллиарда рублей.

Вопрос рассматривался сегодня на внеочередном заседании гордумы, пишет АН «Между строк».

Сначала планировалось, что после финальных корректировок расходы уменьшатся на 255 миллионов рублей, а доходы — на 135 миллионов рублей. После того, как бы проведен анализ 2020 года, доходы и расходы было решено урезать. Причиной стало недополучение и перерасчет налоговых платежей, в том числе НДФЛ.

Кроме того, сотрудники финансового блока отредактировали корректировку, потому что из резервного фонда свердловского правительства было выделено 390.7 миллиона рублей. Средства предназначены для организации тепло-, водо-, и электроснабжения в городе.

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