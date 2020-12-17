В Свердловской области увеличился оборот производителей лекарств

В Свердловской области увеличился оборот производителей лекарств

Сегодня, 08:46ЭкономикаPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области по итогам 2020 года на 80% увеличился оборот фармацевтических компаний.

В целом за 11 месяцев работы оборот организаций вырос на 10%, сообщает Свердловскстат.

Оборот предприятий, которые производят лекарства и медицинские препараты, увеличили оборот в 1,8 раза, по сравнению с 2019 годом. Также увеличились обороты текстильных компаний — в 1,7 раза.

У компаний, связанных со сферой ЖКХ и водоснабжением, водоотведением и утилизацией отходов, обороты выросли на 47%. Оптовая и розничная торговля также в «плюсе» на 27%.

Сфера спорта, досуга и развлечений показала снижение оборота на 30%. Падение в отрасли гостиниц и предприятий общепита составляет 11%. У предприятий, занимающихся научными разработками и исследованиями снижение составило 35%.

Свердловская областьстатистикапроизводство
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