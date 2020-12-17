В Свердловской области увеличился оборот производителей лекарств

В целом за 11 месяцев работы оборот организаций вырос на 10%, сообщает Свердловскстат.
Оборот предприятий, которые производят лекарства и медицинские препараты, увеличили оборот в 1,8 раза, по сравнению с 2019 годом. Также увеличились обороты текстильных компаний — в 1,7 раза.
У компаний, связанных со сферой ЖКХ и водоснабжением, водоотведением и утилизацией отходов, обороты выросли на 47%. Оптовая и розничная торговля также в «плюсе» на 27%.
Сфера спорта, досуга и развлечений показала снижение оборота на 30%. Падение в отрасли гостиниц и предприятий общепита составляет 11%. У предприятий, занимающихся научными разработками и исследованиями снижение составило 35%.