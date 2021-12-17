На 10% с начала года подорожало молоко в Свердловской области

Так, в январе литр молока в среднем по области обходился покупателям в 51,63 рубля, а в ноябре — в 56,84 рубля. Нижний Тагил становился лидером по стоимости продукта четыре раза: в феврале, марте, августе и сентябре. В остальные месяца самое дорогое молоко было в Серове.
В ноябре наибольшая цена была зафиксирована в Серове — 60,88 рубля. Нижний Тагил оказался на втором месте, литр молока в среднем стоил 59,55 рубля. Самый дешевый продукт среди крупных городов Свердловской области оказался в Первоуральске — 53,37 рубля.
Напомним, за неделю с 6 по 13 декабря в Свердловской области резко подорожали огурцы. Цена за килограмм возросла на 10,73% до 140,18 рубля.