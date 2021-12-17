На ремонт Дома культуры в поселке Уралец требуется 100 млн рублей

На ремонт Дома культуры в поселке Уралец требуется 100 млн рублей
На ремонт Дома культуры в поселке Уралец требуется 100 млн рублей
Сегодня, 20:37ЭкономикаФото: 1MI
На ремонт здания в поселке Уралец под Нижним Тагилом, по предварительным подсчетам, требуется около 100 млн рублей.

А это весьма внушительная сумма, подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отвечая на просьбу местного жителя о ремонте клуба.

В последние годы в рамках нацпроекта деньги на капремонты ДК выделяются.

Будем стремиться, безусловно, к тому, чтобы и для жителей поселка Уралец условия создать,написал губернатор на своей странице в Instagram.

На данный момент в поселке работает филиал центра «Урал», где работают вокальный и танцевальный кружки, студия прикладного творчества. Также работники центра активно работают со школой искусств, проводят совместные мероприятия с детским садом и поселковой школой, отметил Евгений Куйвашев.

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