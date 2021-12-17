На ремонт Дома культуры в поселке Уралец требуется 100 млн рублей

А это весьма внушительная сумма, подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отвечая на просьбу местного жителя о ремонте клуба.
В последние годы в рамках нацпроекта деньги на капремонты ДК выделяются.
Будем стремиться, безусловно, к тому, чтобы и для жителей поселка Уралец условия создать,написал губернатор на своей странице в Instagram.
На данный момент в поселке работает филиал центра «Урал», где работают вокальный и танцевальный кружки, студия прикладного творчества. Также работники центра активно работают со школой искусств, проводят совместные мероприятия с детским садом и поселковой школой, отметил Евгений Куйвашев.