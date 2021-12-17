В Свердловской области за неделю подорожали огурцы, а водка подешевела

На 10,73% подорожали огурцы за неделю с 6 по 13 декабря, в среднем в регионе килограмм овоща стоил 140,18 рубля. Статистика опубликована на сайте Свердловскстата.

Капуста за неделю выросла в цене на 5,01% (до 42,12 рубля), а яблоки подорожали на 4,61% (до 99,43 рубля). Увеличились цены на гречневую крупу до 128,85 рубля (+2,05%) и вермишель до 121,78 рубля (+1,48%). Цены на сливочное и подсолнечное масло за неделю возросли от 1,02 до 1,96%. Килограмм сливочного масла в среднем стоил 694,22 рубля, маргарина — 178,77 рубля, литр подсолнечного масла обходился покупателям в 132,35 рубля. Наибольший спад цены зафиксирован на помидоры, они подешевели до 135,9 рубля (-5,96%). До 2% снизились цены на морковь (41,52 рубля), лук (27,21 рубля), сахар (54,61 рубля), яйца (81,76 рубля за десяток), курицу (180,09 рубля) и водку (621,82 рубля за литр). Напомним, с ноября 2020 по ноябрь 2021 года наибольший рост цен зафиксирован на овощи. Капуста подорожала на 85%, картофель на 59%, а морковь на 38%. На 85% подорожала капуста за год в Свердловской области

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