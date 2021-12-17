За 1 копейку согласился перевозить тела из больницы в морг предприниматель в Серове

Перевозкой тел умерших из больницы в морг в Серове будет заниматься ИП Киреев. Он победил в конкурсе, предложив стоимость контракта в одну копейку.

В 2020 году на участие в конкурсе заявились ИП Киреев и ООО «Мемориал». Начальная стоимость контракта составляла 154,3 тысячи рублей. Планировалась перевозка 450 тел. Киреев предлагал сделать все за 77,8 тысячи, а «Мемориал» предложил 9,9 тысячи (22 рубля за тело). В результате последний стал победителем. Запрос котировок на 2022 год объявили 9 декабря 2021 года. Сумма была обозначена 148,9 тысячи рублей. Запланирована перевозка также 450 тел. Участники были те же. Но только за каждое тело «Мемориал» предложил по 1 рублю, то есть всего 450 рублей, а ИП Киреев попросил за все одну копейку. Он и стал победителем торгов. ООО «Мемориал» зарегистрировано в январе 2016 года. Основным видом деятельности компании является организация похорон и предоставление сопутствующих услуг. В качестве поставщика с серовской больницей компания работала в 2018 и 2019 году. Первый контракт был заключен на 78 тысяч рублей для перевозки 240 тел, второй заключался уже на 480 тел. ИП Киреев зарегистрировано в 2006 году. Бизнесмен также занимается организацией похорон. За время работы у него было два контракта в 2018 году с администрацией Новолялинского ГО на захоронение. Они уже завершены. В 2017 году компания оказывала услуги по перевозке тел умерших для Краснотурьинской городской больницы.

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